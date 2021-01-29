Önceki gün kız çocuğu dünyaya gelen deneyimli kanat oyuncusu arkadaşlarının tebrik alkışıyla başladığı antrenmanda sol ayak bileği dış yan bağından sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde bağlarında kısmi yırtık ve ödem olduğu açıklandı. Gökhan'ın 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Sakatlığı yüzünden 9 hafta takımdan uzak kaldıktan sonra 3 maçtır sonradan oyuna giren Siyah-Beyazlı oyuncu, geçen hafta Göztepe mücadelesinde galibiyet golünün asistini yapmıştı.
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