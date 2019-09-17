Başkan Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana, sağ kasık adalesinde (adductor longus) grade 1 zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmadı. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 13.00’te özel uçakla Bratislava'ya gidecek ve son çalışmasını TSİ 20.00’de maçın oynanacağı Narodny Stadyumu’nda yapacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi TSİ 19.30’da basın toplantısı yapacak.

Bu haberi de okudular Beşiktaş derbi maç tarihleri - Beşiktaş fikstür / 2019-2020