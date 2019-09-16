Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına dün ara vermeden başladı.

Önceki gün Gazişehir Gaziantep’e 3-2 yenilen Siyah-Beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı. Antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçında forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Burak Yılmaz’ın ısınma, 5’e 2 pas ve top kapma idmanında takımla çalıştığı belirtildi. Oğuzhan Özyakup’un ise antrenmanın tamamında takımla olduğu ifade edildi.

Burak Yılmaz’ın takıma geri dönmesi sebebiyle teknik ekipte morallerin yerine geldiği öğrenildi.