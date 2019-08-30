Beşiktaş, Premier Lig devi Arsenal'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin transferinde artık geri sayıma geçti. Ada basını, Siyah Beyazlılar'ın kiralık olarak kadrosuna katması beklenen 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun Türkiye'ye ne zaman geleceğini duyurdu.

Londra merkezli Football Insider adlı internet sitesinin Arsenal kulübüne yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre yıldız futbolcu, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak üzere bu akşam TSİ 22.00'de İstanbul'a iniş yapacak. Elneny, yapılan sağlık kontrollerinin ardındansa kendisini bir yıllığına Siyah Beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler