Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens ikilisinden biriyle de yollarını ayırma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından kanat hattını genç bir isimle güçlendirmek için çalışma başlatan Kara Kartal’ın, İspanya La Liga ekibi Celta Vigo’da forma giyen Danimarkalı oyuncu Pione Sisto’yu takibe aldığı öğrenildi. Piyasa değeri 10 milyon Euro civarında bulunan 24 yaşındaki Güney Sudan asıllı oyuncu için çalışma başlatan Siyah- Beyazlılar’ın yakın zaman içerisinde resmi temaslara da başlaması bekleniyor.

40 milyon TL ödendi

Celta Vigo formasıyla bu sezon 28 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Sisto, Danimarka Milli Takımı’nda da görev yapıyor. 3 sene önce Danimarka ekibi Midtjylland’dan 6 milyon Euro (40 milyon TL) bonservis karşılığında Celta Vigo’nun yolunu tutan yıldız futbolcu takımının en önemli yıldızları arasında yer alıyor. Atletik yapısı sebebiyle bire bir pozisyonlarda oldukça etkili olan Sisto, ofansif oyun zekasıyla da dikkat çekiyor.

Orhan Yıldırım