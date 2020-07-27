Bunyodkor'da forma giyen Özbek sağ açık Jasurbek Jaloliddinov, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak 18 yaşındaki oyuncunun Ocak 2021'den itibaren Lokomotiv Moskova forması giyeceği açıklanmıştı. Genç yıldızın hocası Vadim Abramov ise Rus basınına verdiği röportajda Siyah Beyazlılar'ın Jaloliddinov için transfer teklifinde bulunduğunu doğruladı.

Sportbox'a açıklamalarda bulunan Abramov, "Jaloliddinov ile pek çok kulüp ilgilendi. Kendisi Beşiktaş ya da Benfica'yı da seçebilirdi ama Lokomotiv'e gitmeyi tercih etti. Ben de onun hocası olarak Lokomotiv'in daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 450 bin euro olarak gösterilen Jaloliddinov, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 kez fileleri havalandırırken 1 de asist kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler







