Nice kulübü, Arjantinli file bekçisinin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Nice’te kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Benitez, “Kariyerim için yapmam gereken şeyi yaptım. Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Geçen INEOS ile birlikte çok güzel bir proje başladı. Nice, Fransa dışında da tanınan büyük bir kulüp. İşte bu yüzden burada devam etmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı itiraf etmişti!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki kalecinin adı Beşiktaş ile de anılıyordu.

Benitez, Fox Sports’a verdiği röportajda Beşiktaş’ın ilgisini doğrulamış ve “Kriz öncesinde menajerim Beşiktaş’la görüştü. Türkiye hakkında bilgiler topladım. İlgimi çeken bir süreçti” şeklinde konuşmuştu.

2016’dan beri Nice forması giyen Arjantinli bu sezon 26 lig maçında forma giymiş ve kalesinde 36 gol görmüştü. (Ajansspor)