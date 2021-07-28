Beşiktaş ve Trabzonspor için Willian Jose iddiası
İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'dan ayrılacağı açıklanan Brezilyalı golcü Willian Jose için Beşiktaş ve Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi. İspanyol kulübünün başkanı Jokin Aperribay, "Birkaç kulüple görüşüyoruz ve işler yolunda giderse Willian kulüpten ayrılacak" ifadelerini kullanmıştı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'dan ayrılması beklenen Brezilyalı golcü Willian Jose için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz basını, Sociedad'ın forvet oyuncusu Jose için Beşiktaş ve Trabzonspor 'un kadrosuna katmak istediğini yazdı. 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulunan İspanyol kulübünün başkanı Jokin Aperribay, "Birkaç kulüple görüşüyoruz ve işler yolunda giderse Willian kulüpten ayrılacak" ifadelerini kullanmıştı.
Wolverhampton'a kiralanmıştı
2016 yılından beri Real Sociedad'ın kadrosunda bulunan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolverhampton'a kiralanan Willian Jose, İngiliz kubüyle çıktığı 17 Premier Lig maçında 1 gol 1 asist üretti.