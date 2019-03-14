Beşiktaş, taktik ve şut çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.