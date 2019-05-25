Beşiktaş, Süper Lig’de umduğunu bulamadı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki şampiyonluğun ardından 2017-2018’de dördüncü sırada kalan siyah-beyazlı takım, bu sezon bir kez daha kupa için mücadele etti ama şampiyon Galatasaray ile ikinci Medipol Başakşehir’in gerisinde kaldı.

Ligde 19 galibiyet alan Beşiktaş, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019’daki grafiğiyle son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Geçen sezonu 71 puanla tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda 2016-2017’de 77 ve 2015-2016’da 79 puan toplamıştı. Siyah-beyazlı ekip, Slaven Bilic’in görevde bulunduğu 2014-2015 sezonunda ise 69 puanda kalmıştı.

Sezonun ikinci yarısındaki performansı yetmedi

Beşiktaş, bu sezon özellikle ilk yarıdaki kötü performansıyla rakiplerinin gerisinde kaldı.

2018-2019’un ilk devresinde çok kötü performans sergileyen siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 26 topladı ve 7. sırada yer alabildi.

İkinci yarıda daha iyi performans sergileyen Beşiktaş, 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan elde etti. İkinci yarıda sadece 2 kez mağlup olan ve 39 puanla bu devrenin en iyi performans sergileyen ikinci takımı olan Beşiktaş’ın bu başarısı şampiyonluk için yetmedi.

İki sezon sonra evinde yenildi

Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde iki sezon sonra evinde rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Güneş’in göreve geldiği 2015-2016’da iç sahada iki kez yenilen siyah-beyazlı takım, sonraki iki sezonda rakiplerine üstünlük şansı vermedi.

Vodafone Park’ta Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor’a mağlup olan siyah-beyazlılar, ayrıca 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan topladı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde son 4 sezonun da en kötü iç saha performansını aldı. Geçen sezon 43 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, üst üste şampiyon olduğu sezonlarda ise 43’er puan elde etmişti.

Deplasman performansını da arattı

Beşiktaş, deplasmanda ise geçen sezonki performansını tekrarladı.

Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019’da geçen sezon olduğu gibi 26 puanda kaldı.

Güneş yönetimindeki ilk şampiyonlukta dış sahada 36 puan çıkaran Beşiktaş, bir sonraki sezon ise 34 puan toplamıştı.

Ligin en golcü takımlarından biri oldu

Beşiktaş, Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun en golcü takımlarından biri oldu.

Ligdeki 34 maçta 72 gol atan siyah-beyazlı ekip, şampiyon Galatasaray ile bu unvanı paylaştı.

Son 6 sezonun en kötü savunması

Süper Lig’de kalesinde 46 gole engel olamayan siyah-beyazlı takım, son 6 sezonun en kötü savunma performansını gösterdi.

Geçen iki sezonda kalesinde 30’ar gol gören Beşiktaş, 2015-2016’da 35, 2014-2015’te 32 ve 2013-2014’te 33 gol yemişti.

Şenol Güneş görevini tamamladı

Beşiktaş’ta 2018-2019’un en çarpıcı gelişmelerden biri teknik direktör Şenol Güneş’in 4 yıllık görevini tamamlaması oldu.

Siyah-beyazlı ekibe iki şampiyonluk yaşatan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ı tarihinde ilk kez gruptan çıkaran teknik direktör olan Güneş, A Milli Takım’ın başına geçmesinden dolayı 31 Mayıs Cuma günü görevini resmen tamamlayacak.

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN