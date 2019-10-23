Beşiktaş Sompo Sigorta ilk yenilgisini aldı
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş Sompo Sigorta, 39 dakika geride götürdüğü maçta McAdoo’nun basketiyle bitime 11 saniye kala öne geçti. Ama 0.4saniye kala Birkan’ın, Seeley’e yaptığı faul sonrası Kartal, Zaragoza’ya kaybetti, ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanya’nın Casademont Zaragoza takımına 74-73 mağlup oldu. Maça kötü başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 4. dakikada 14-3 geriye düştü. Rakibin alan savunması karşısında çözüm üretemeyen Siyah-Beyazlılar ilk çeyreği de 24- 11 geride tamamladı. Zaragoza, Radovic’in sayılarıyla son dakika içinde farkı 16 sayıya (43-27) çıkardı. Beşiktaş Sompo Sigorta, son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle soyunma odasına 43-30 geride gitti.
Farkı giderek eritti
İkinci yarıda da mücadelesini sürdüren Kartal, farkı giderek kapadı, final çeyreğine 6 sayıyla, 54-48 geride girdi. Bitime 11 saniye kala Theodore 2 serbest atıştan da yararlanamadı. Ancak hücum ribaundunu alan McAdoo, Siyah-Beyazlılar’ı maçta ilk kez öne geçirdi: 73-72. Ancak 0.4 saniye kala Birkan, Seeley’e faul yapınca, ABD’li oyuncu skoru belirledi: 73-74.