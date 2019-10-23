Beşiktaş Sompo Sigorta ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanya’nın Casademont Zaragoza takımına 74-73 mağlup oldu. Maça kötü başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 4. dakikada 14-3 geriye düştü. Rakibin alan savunması karşısında çözüm üretemeyen Siyah-Beyazlılar ilk çeyreği de 24- 11 geride tamamladı. Zaragoza, Radovic’in sayılarıyla son dakika içinde farkı 16 sayıya (43-27) çıkardı. Beşiktaş Sompo Sigorta, son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle soyunma odasına 43-30 geride gitti.

Farkı giderek eritti

İkinci yarıda da mücadelesini sürdüren Kartal, farkı giderek kapadı, final çeyreğine 6 sayıyla, 54-48 geride girdi. Bitime 11 saniye kala Theodore 2 serbest atıştan da yararlanamadı. Ancak hücum ribaundunu alan McAdoo, Siyah-Beyazlılar’ı maçta ilk kez öne geçirdi: 73-72. Ancak 0.4 saniye kala Birkan, Seeley’e faul yapınca, ABD’li oyuncu skoru belirledi: 73-74.