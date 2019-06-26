Juventus'ta geçtiğimiz sezon gerek kalp problemleri gerekse de uzun süreli sakatlıkları nedeniyle çok az maçta forma şansı bulabilen Alman futbolcu Sami Khedira, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Siyah Beyazlılar'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili İtalyan basınından flaş bir haber geldi.

Ülkede yayım yapan Tuttosport gazetesi, Juve'yle olan sözleşmesini feshedeceği konuşulan yıldız ismin Siyah Beyazlılar'a transferinin önündeki en yüksek engelin yüksek maaşı olduğunu yazdı. Haberde Beşiktaş yöneticilerinin ise bu meblağı düşürmeye çalıştıkları ifade edildi. Geride kalan sezonda 17 maçta boy gösteren Khedira, takımının Serie A'daki şampiyonluğuna 2 golle katkı sağlamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler