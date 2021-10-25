Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş , Galatasaray 'ı konuk edecek. Beşiktaş, Galatasaray’la oynayacağı maçı dönüm noktası olarak görüyor. Önce Başakşehir, ardından Sporting yenilgileriyle sarsılan Siyah Beyazlılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem bir periyot çizerek Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta liderliğe uzanan Galatasaray ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmekte kararlı. Dev mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbi beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek. Nefes kesecek 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

Beşiktaş - Galatasaray maçını şifresiz vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Viasat Xtra 3

İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar:

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

Beşiktaş'ta acil çıkış yolu Galatasaray karşısında zafer

Yaptığı yıldız transferlerle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e çok iddialı giren siyah beyazlılar, arka arkaya gelen sakatlıklarla ideal kadroyu çok fazla sahaya sürememişti. Bu süreçte hem Avrupa'da hem de ligde maçlar kaybeden Kara Kartallar, sakatların iyileşmesine rağmen istediği sonuçları alamadı. Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı 15 Eylül'den bu yana, Avrupa'da ve ligde 8 maç yapan Beşiktaş, 5 mağlubiyet,1 beraberlik aldığı bu dönemden sadece 2 galibiyet çıkartabildi.

13 gol atabildi

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sıfır çekerek grubunda son sıraya yerleşen siyah beyazlılar, ligde de son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve 17 puanla 4. sırada yer aldı. Beşiktaş, bu 8 maçta kalesinde 19 gol görürken, rakip ağlara 13 gol atabildi.

Tek yol galibiyet

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, formsuz ve kötü geçen bu dönemi Galatasaray galibiyetiyle sonlandırarak çıkışa geçmek hedefinde. Milli ara sonrası ligde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan, ardından salı günü evindeki Devler Ligi mücadelesinde Sporting'e 4-1'lik tarihi bir skorla boyun eğen Beşiktaş, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Teknik heyet, futbolcular, yönetim ve camia pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisini acil çıkış yolu olarak görüyor.

Florya'da birlik!

Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular Florya'da tam bir aile ortamı oluşturmayı başarırken, tüm kulvarda kupa hedefleniyor. Beşiktaş derbisiyle galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta yine acele etmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı aynı Moskova'daki gibi etap etap oynamayı planlıyor.

Marcao geri dönüyor

Cezası sebebiyle lig maçlarında oynayamayan Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Sarı-Kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Morutan'ın da kritik maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Cim Bom'da derbinin kilit adamları belli oldu. Aslan'ın hocası Fatih Terim, Beşiktaş savunmasını açmak için, Lokomotiv Moskova deplasmanında Galatasaray 'a galibiyeti getiren iki genç yeteneği kullanacak. Yorgun olmalarına rağmen Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta saha üçlüsünü bozmayı düşünmeyen Terim'in, kanatları Kerem - Morutan ikilisine teslim edeceği, özellikle Kerem'den sık sık savunma arkasına koşu yapmasını istediği, Morutan'dan ise oyun kurucu kanat rolünü üstlenmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Vurucu güç Diagne

Fatih Terim son haftalarda oyuna sonradan soktuğu ve büyük verim aldığı Diagne'yi yine işi bitirmek amacıyla sahaya sürecek. Fatih hocanın, Emre Kılınç'ı da oyunun dengede gitmesi halinde maçın kilidini açmak amacıyla kullanacağı, gelen haberler arasında. Ligde ilk kez birlikte görev alacak olan Marcao - Nelsson ikilisinin savunmada nasıl bir performans göstereceği de merak konusu.