Bir tarafta kadrosunda Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları bulunduran Sergen Yalçın'lı Beşiktaş ... Diğer tarafta Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ve grubunda liderliğe yükselen Fatih Terim'li Galatasaray ... İki Süper Lig devi 10. hafta mücadelesinde derbi maçta Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 17 puanı bulunan iki takım da bu dev maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın tüm detayları fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Galatasaray 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne





Beşiktaş'ta iki sakat var!

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda N'Sakala, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal yer almıyor. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor.

Beşiktaş sahasında kaybetmiyor

Beşiktaş bu sezon sahasında çıktığı beş maçta dörtd galibiyet ve bir beraberlik aldı. Süper Lig'de ise Siyah-beyazlı takım 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Beşiktaş 17 puanla 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray seri yakaladı!

Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş gibi 17 puan toplayan Galatasaray averajla 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta parola 15 dakika!

Ligde çıkış arayan Beşiktaş’ın bu sezon en skorer aralığı; maçların ikinci yarılarının ilk 15 dakikası! Kara Kartal, bu periyotta rakip ağlara 6 gol bıraktı, kalesinde 3 gol gördü. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu akşamki dev kapışmada taraftarının da desteğiyle oyunun ilk bölümünde bulacağı gollerle rakibi karşısında erkenden öne geçmeye çalışacak.

Son 10 derbide Beşiktaş üstün

Vodafone Park’ta bu akşam karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta 4 maçtır kale kapanmıyor

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Siyah-Beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Kara Kartal, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

Galatasaray'da gözler Kerem ve Morutan'da

Sarı-Kırmızılı ekibin iki genç yıldızı Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova mücadelesinde ilk 11'de yer almamış ve ikinci yarıda şans bulmuştu. İkili, Rusya deplasmanında sergiledikleri performans ile galibiyeti getirmiş; Morutan asist yaparken, Kerem ise fileleri havalandırmıştı. Moskova maçı sonrasında iki futbolcu bu kez Beşiktaş karşısında yeniden 11'e dönecek.