Valerien Ismael yönetiminde Avrupa potasında kalma mücadelesi veren Beşiktaş , İsmail Kartal’la Şampiyonlar Ligi yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe ’yi konuk ediyor. Kartal’da Rosier, Vida ve Montero, Fener’de Crespo, Serdar Aziz, Kim, Pelkas ve Arda yok. Dev maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak. Ligin ilk devresinde Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadele 2-2 sonuçlanırken, Beşiktaş'ın gollerinin ikisini de Josef De Souza atmıştı.

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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, E. İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Necip, Kerem, Güven, Teixeira

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Sosa, Berisha, Valencia, Osayi, Çağtay, Emir, Yusuf, Burak

Vodafone Park'ta şölen akşamı

Siyah-Beyazlılar’ın Süper Lig’de bu akşam Fenerbahçe’yle oynayacağı karşılaşmanın biletleri, günler öncesinden tükenmişti. Misafir kulübe ayrılan bölümdeki biletleri de saniyeler içinde bitiren Beşiktaşlı futbolseverler, tam 42 bin kişiyle bu akşam takımlarına destek verecek. Yapacakları tezahüratlarla işitsel bir şova imza atacak olan taraftarlar, görsel olarak da bir çalışma ortaya koyacak. Kapalı alt ve üst tribünde derbiye özel koreografi şov gerçekleştirilecek. Fiyatları 175 TL ile 1500 TL arasında değişen biletleri tüketerek sezonun son derbisinde kulüplerine büyük maddi gelir kazandıran futbolseverler, bu akşamki dev kapışmada takımlarının arkasında itici güç olacak.

Derbide tam 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Kara Kartal kaybetmiyor

Bugün karşı karşıya gelecek iki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş, mağlubiyet almadan tamamladı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbide Beşiktaş, rakibini Aboubakar (2), Necip Uysal ve N’Sakala’nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-Beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle dönmeyi başardı. Geçen sezonun ikinci yarısında Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Josef de Souza görev başına

Siyah-Beyazlılar’ın bu sezon Fenerbahçe’yle oynadığı derbide ön plana çıkan Josef de Souza olmuştu. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş’ın gollerinin ikisini de Josef De Souza atmıştı. Josef, kart cezasını atlatması sonrasında bugün sahada olacak.