Beşiktaş , Borussia Dortmund maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açıyor. 3 yıllık aranın ardından Avrupa'nın 1 numaralı arenasında boy gösteren Kara Kartal, dev rakibini devirip muhteşem bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira zorlu maçta forma giyemeyecek. Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak Siyah Beyazlılar, geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

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Beşiktaş-Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

Sergen Yalçın’ın ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi

Borussia Dortmund maçı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın’la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

Ülke puanına destek zamanı

Süper Lig kulüplerinin son yıllarda Avrupa’da başarısız olması sonrasında Türkiye, UEFA’nın ülke puanı sıralamasında 18. sıraya kadar gerilemişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş; UEFA Avrupa Ligi’nde de Galatasaray ve Fenerbahçe ’ye yoluna devam edecek olan Türkiye, 3 kulüpten de başarı bekliyor. Türk kulüplerinin Avrupa arenasında daha da geriye düşmemesi için kulüplerimizin bu sezon olabildiğince başarılı olması gerekiyor. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi, teknik ekip ve futbolcuları motive etmek için Dortmund maçının kazanılması halinde UEFA’dan gelecek 2.8 milyon Euro’luk (28 milyon TL) galibiyet priminin yarısı olan 1.4 milyon Euro’yu (14 milyon TL) takıma dağıtacak.

3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi’nde

2017-2018 sezonunda katıldığı son Şampiyonlar Ligi macerasında son 16 turuna yükselen Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih’e ilk maçta 5-0, İstanbul’daki rövanşta da 3-1 yenilerek Devler Ligi’nden elenmişti. Beşiktaş daha sonraki 3 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alamadı. Siyah Beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunan ekibi PAOK’a 3-1 yenilerek turnuvaya ön eleme aşamasında veda etmişti.

Tek galibiyet Leipzig'e karşı

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı. Daha önce Almanya’dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig’i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul’da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.