UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz, C Grubu'ndaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Süper Lig ’de Sergen Yalçın’la müthiş bir çıkış yakalayan Kara Kartal, Haaland ve Reus gibi yıldızları olan güçlü rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor. Beşiktaş ’ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Dev mücadelede yaklaşık 20 bin futbolsever, tribünde olacak. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, takımlarına tam destek olacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı takibi ve tüm detayları anbean haberimizde olacak.









Beşiktaş-Borussia Dortmund muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Bellingham, Reus, Haaland, Brandt

Beşiktaş'ta 3 eksik var

Devler Ligi’ne 3 yıllık aranın ardından yeniden dönen Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa Kupaları’nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1’er beraberlik ve galibiyet aldı.

Vodafone Park’ta 20 bin taraftar!

Siyah-Beyazlılar’ın Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam Borussia Dortmund’u Vodafone Park’ta ağırlayacağı karşılaşma öncesinde taraftar görevini yaptı. 175 TL ile 1600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan yaklaşık 18 bin biletin tamamının satıldığı öğrenildi. Pandemi koşulları sebebiyle 41 bin 903 kişilik stadyumun sadece yarısını aktive edebilen yönetim, bu sezon ilk kez bir maçta tüm biletlerin satıldığını açıkladı. 18 bin bilete ek olarak localar ve davetliler de eklendiğinde bu akşam Vodafone Park’ta 20 bin civarında futbolseverin olması bekleniyor. Vodafone Park’ın yarı kapasitesinin satışa açılmasına rağmen Beşiktaş’ın bilet satışlarından yaklaşık 10 milyon TL’yi kasasına koyduğu belirtildi.

Sergen Yalçın’ın ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi

Borussia Dortmund maçı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın’la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi’nde

2017-2018 sezonunda katıldığı son Şampiyonlar Ligi macerasında son 16 turuna yükselen Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih’e ilk maçta 5-0, İstanbul’daki rövanşta da 3-1 yenilerek Devler Ligi’nden elenmişti. Beşiktaş daha sonraki 3 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alamadı. Siyah Beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunan ekibi PAOK’a 3-1 yenilerek turnuvaya ön eleme aşamasında veda etmişti.

Tek galibiyet Leipzig'e karşı

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı. Daha önce Almanya’dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig’i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul’da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.

1989-1990 sezonunda karşılaştılar

Böylece Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren Siyah Beyazlı ekip, 8 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlılar daha önce Borussia Dortmund’la 1989-1990 sezonunda Kupa Galipleri mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, rakibine 1-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup olmuştu.