Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Haber1903’ün edindiği bilgiye göre; siyah beyazlılar, Avrupa'dan birçok kulübün de gündeminde olan 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ajdin Hasic’i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşıyor Yürürlükteki sözleşmenin feshedilip 2021'e kadar yeni bir sözleşme yapılması için anlaşıldığı belirtiliyor. Ancak Ajdin'in babası, var olan sözleşmenin feshinin ardından yeni bir sözleşme imzalamadıklarını ve oğlunun serbest kaldığını iddia ediyor.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic ile Benfica, Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Everton ve Salzburg da ilgileniyor.

Aldin Hasic kimdir?

7 Ekim 2001 Bosna Hersek doğumlu sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor. Futbola Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta 1 gol atmayı başardı.



