Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Faslı Younes Belhanda, ülkesinin 2021 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynayacağı maçlar için açıklanan geniş kadroya dahil edildi. Belhanda dışında Süper Lig'den Dirar ve Chebake yine dahil edilen isimler arasında yer aldı.

Belhanda böylece yaklaşık 8 ay sonra A Milli Takım kadrosuna alınmış oldu. Fas Milli Takım teknik direktörü Vahid Halilhodzic'in açıkladığı 49 kişilik kadro şöyle:





Kaleciler

Anas Zniti (Raja Casablanca); Hicham El Majhad (Ittihad Riadi of Tangier); Monir El Kajoui (Malaga FC/Spain); Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca); Yassine Bounou (Sevilla FC/Spain)

Defans

Achraf Hakimi (BVB Dotmund/GER); Fouad Chafik (Dijon/FRA); Issam Chebake (Malatyaspor/TUR); Noussair Mazraoui (AFC Ajax/Pays Bas); Badr Benoun (Raja Casablanca); Saiss Ghanem (Wolverhampton/ENG); Jawad El Yamiq (Real Zaragoza/Spain); Samy Mmaee A Nwambebe (K Saint-Trond/BEL); Nayef Aguerd (Dijon/FRA); Yunis Abdelhamid (Stade Reims/FRA); .Zouhair Feddal (Real Betis/Spain); Hamza Mendyl (Dijon/FRA); Abdelkrim Baadi (Hassania Sport Union Agadir); Nabil Dirar (Fenerbahçe/TUR); Amir Absalem (Almere City/Netherlands)

Orta saha

Abdelhamid Sabiri (SC Paderborn/GER); Driss Saddiki (Willem II/Netherlands); Sofyan Amrabat (Hellas Verona FC/ITA); Yahya Jabrane (Wydad Casablanca); Mohamed Ali Bamaamar (AS FAR); Aymen Barkok (Dusseldorf/GER); Faycal Fajr (Getafe FC/Spain); Walid El Karti (Wydad Casablanca); Adel Taarabt (SL Benfica/POR); Selim Amallah (Standard de Liège/BEL); Nassim Boujellab (Schalke GER); Sofiane Kiyine (US Salernitana/ITA); Oussama Tannane (Vitesse Arnhem/Netherlands); Yassine Benrahou (Nimes/FRA); Younes Belhanda (Galatasaray/TUR); Hakim Ziyech (AFC Ajax/Netherlands)

Forvet

Noureddine Amrabat (AL Nassr FC/KSA); Mohamed Rharsalla (Solvan Bratisalava/SVK); Mehdi Carcela (Standard de Liège/BEL); Oussama Idrissi (AZ Alkmaar/Netherlands); Rafik Zekhnini (FC Twente/Netherlands); Sofiane Boufal (Southampton/ENG); Achraf Bencharki (Zamalek/EGY); Karim El Berkaoui (Hassania Sport Union Agadir); Oualid Azzarou (Ettifaq/KSA); Rachid Alioui (Angers/FRA); Youssef El Arabi (Olympiakos FC/GRE); Youssef En-Nesiry (FC Séville/GER); Amine Harit (Schalke 04/GER)