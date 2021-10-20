Basketbol 2. Ligi seyir keyfi yüksek maçlara ev sahipliği yapacak

Hizmet verdiği tüm sektörlerde ilklere imza atarak Bodrum markasını Avrupa’ya taşıyan Çağdaş Holding, spora olan desteğini de tüm hızıyla sürdürüyor. Farklı spor dallarının desteklenmesi kadar sporun tabana yayılmasını da toplumsal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak gören holding, bu hedefle desteklediği takımlarla sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.

Ulusal ve yerelde birçok takıma ana sponsor olarak destek veren şirket, geçtiğimiz yıl kendi bünyesinde kurduğu Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Basketbol Takımı ile de başarılı işlere imza atıyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan takımın hazırlık maçları sürerken, Türkiye Basketbol 2’nci Lig (TB2L) maçları ise Kasım ayı itibariyle başlayacak. Takım, 18 hafta boyunca GS Nef, Fenerbahçe , Çorlu, Samsun, İlkler Şehri Uşak, Etimesgut, Yeni Sincan ve Diyarbakır gibi önemli takımlarla mücadele edecek.

Bu yıl basketbol severler için TB2L heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Sporun tanıtım için de çok önemli bir mecra olduğunun altını çizen Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Basketbol Takımı’nın Bodrum’un tanıtımı için de önemli bir rol alacağını belirtti. Dağlarca Çağlar şöyle konuştu: “Yakın zamanda Çağdaş Bodrum Spor Kulübü bünyesinde kurduğumuz Basketbol takımımız ile de güzel işlere imza attık. Hedefimiz Bodrum’u hem ulusal hem de uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edip tanıtmak. Öte yandan, sporun Türkiye’deki gelişiminin ve değişik spor dallarında farkındalık yaratmanın Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”