Sporting Lizbon; Portekiz'in Porto ve Benfica ile birlikte en köklü kulüplerinden birisidir ve 1906 yılında kurulmuştur. Renkleri yeşil-beyaz olan Sporting Lizbon, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Teknik Direktörlüğünü Silas'ın (Jorge Manuel Rebelo Fernandes) yaptığı Sporting Lisbon, 18 kez Portekiz Ligi (Premiera Liga) şampiyonluğu yaşarken, 17 kez Portekiz Kupası'nda (Portuguese Cups) mutlu sona ulaştı. Portekiz'de genelde Porto ve Benfica'nın ardında kalan Lizbon, 17 senedir lig şampiyonu olamıyor. Sporting Lizbon, maçlarını 50 bin kapasiteli Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynuyor.

Sporting Lizbon'un en önemli futbolcusu Bruno Fernandes. Portekizli Bruno Fernandes, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen, gol ve asist ortalaması çok yüksek. Lizbon'un dikkat edilmesi gereken diğer futbolcuları ise Luciano Vietto, Marcos Acuna, Sebastian Coates, Yannick Bolasie ve Jese.

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi’nde 13 maçta 23 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar bu sezon PSV, LASK Linz ve Rosenborg'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi grubunu 12 puanla 2. sırada tamamladı.











