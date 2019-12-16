UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz olan Başakşehir son 32 turu aşamasında Portekiz'in Sporting takımı ile eşleşti. Portekiz'in köklü kulüplerinden biri olan Sporting'in en önemli oyuncusu Bruno Fernandes. Sporting takımında "on numara" ya da "ofansif orta saha" olarak görev yapan Bruno Fernandes üç sezonda 100'ün üzerinde gol katkısı verdi.

Üç sezonda 60 gol - 48 asist

Bruno Fernandes, Sporting forması altında üç sezonda 130 maça çıkarken 60 gol atıp 48 asist yaptı. Bruno Fernandes 108 gol katkısı yaparken geçen sezon Portekiz Ligi'nde en çok gol atan (20) ikinci oyuncu olmuştu.

Market değeri 60 milyon Euro

Bruno Fernandes Avrupa'nın önemli takımlarının transfer gündemine giren bir oyuncu. Portekiz A Milli Takım formasını 19 kez giyen ve iki gol atan Fernandes, trnsfermarkt sitesine göre 60 milyon Euro market değerine sahip