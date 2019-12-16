Bir tarafta Messi'li dünya devi Barcelona... Diğer tarafta Eden Hazard'lı, Benzema'lı Real Madrid... Futbolun iki efsane kulübü sezonun ilk El-Clasico'unda kozlarını paylaşacak. Barcelona ertelenen maçta Real Madrid'i konuk edecek. Barcelona sezonun ilk El-Clasico'sunda Real Madrid'i mağlup etmek istiyor. La Liga'da tek yenilgisi bulunan Real Madrid ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

18 Aralık Çarşamba günü Nou Camp'ta saat 22:00'de başlayacak mücadelenin Türkiye'de henüz D Smart! Spor SMART'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Barça puan sahasında kaybetmedi!

Hafta sonu Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşan Barcelona rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Sahasında henüz puan kaybetmeyen Katalan ekibi bu seriyi Real Madrid maçında da sürdürmek istiyor.

Real bir kez kaybetti!

Barcelona ile birlikte 35 puan toplayan Real, 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Zidane'ın öğrencileri bu sezon sadece deplasmanda Mallarco'ya kaybetti.



