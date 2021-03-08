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Bakasetas’ın rekor günü

Trabzonspor formasıyla 7 maçta 4 gol atan Bakasetas, Bordo-Mavililer'e 12 puan kazandırdı. Yunan yıldız, ligin ilk yarısında ise Alanyaspor'da 7 gol atmıştı.

08 Mart 2021, Pazartesi 01:08 Son Güncelleme:
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Bakasetas’ın rekor günü

Ara transfer döneminde geldiği Trabzonspor’da kısa sürede ‘Çilingir lakabını alan ve 7 maçta 4 gol atıp 12 puan kazandıran Bakasetas, bugün eski takımına karşı... Yunan yıldız, Alanyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırırsa, kariyerinde en çok gol attığı lig sezonuna ulaşacak. Daha önce 2015-2016’da Panionios formasıyla Yunanistan 1.Ligi’nde sezonu 11 golle tamamlayan Bakasetas, rekora sadece 1 gol uzaklıkta. Ligin ilk yarısında Alanyaspor’da 7 kez ağları sarsan Bakasetas, bugün Güney ekibini yıkmaya çalışacak. 


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