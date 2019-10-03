Aytaç Kara’dan örnek etkinlik

Kasımpaşa forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara Bingöl’de bir okulun öğrencilerin tamamına ayakkabı hediye etti.

Aytaç’ın verdiği bu destek minikleri sevindirdi. Öğrenciler, başarılı futbolcuya teşekkürü bu fotoğrafla yaptı.