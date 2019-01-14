Ayrılacak mı? Tolga Zengin kararını verdi

Beşiktaş'ta yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Tolga Zengin, sezon sonunda bitecek sözleşmesine sadık kalıp dönemi Kara Kartal’da tamamlama kararı aldığı bildirildi.

14 Ocak 2019, Pazartesi 06:37
- A +
Ayrılacak mı? Tolga Zengin kararını verdi

Beşiktaş’a 2013 yılında Trabzonspor’dan transfer olan ve tam 6 yıldır Siyah-Beyazlılar’da görev yapan Tolga Zengin, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Kendisine kulüp bulması istenen 35 yaşındaki file bekçisinin, ilk etapta sezon sonunda bitecek sözleşmesine sadık kalıp dönemi Kara Kartal’da tamamlama kararı aldığı bildirildi.

Bordo-Mavililer’le menaceri aracılığıyla kurduğu temastan olumlu sonuçla ayrılmadığı iddia edilen Zengin’in, geleceğini sezon sonunda belirleyeceği bildirildi.

Bu haberi de okudularGökhan Töre Kasımpaşa yolunda

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.