Ayrılacak mı? Tolga Zengin kararını verdi

Beşiktaş’a 2013 yılında Trabzonspor’dan transfer olan ve tam 6 yıldır Siyah-Beyazlılar’da görev yapan Tolga Zengin, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Kendisine kulüp bulması istenen 35 yaşındaki file bekçisinin, ilk etapta sezon sonunda bitecek sözleşmesine sadık kalıp dönemi Kara Kartal’da tamamlama kararı aldığı bildirildi.

Bordo-Mavililer’le menaceri aracılığıyla kurduğu temastan olumlu sonuçla ayrılmadığı iddia edilen Zengin’in, geleceğini sezon sonunda belirleyeceği bildirildi.

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