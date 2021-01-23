Aydın Büyükşehir Belediyespor- Nilüfer Belediyespor: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 25-23, 16-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Aydın temsilcisi ligde 11'inci mağlubiyetini alıp 38 puanda kalırken, Bursa ekibi 18'inci galibiyetini alarak 54 puana ulaştı.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues (xx), Hande (xx), Christodoulou (xx), Anthi (xx), Janset Cemre (xx), Meryem (xx), Pınar (xx), Aslıhan (x), Ezgi (x), Ecem (x), Pelin (x), Emine (x)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal (xxx), Wilhite (xxx), Maglio (xxx), Borgo (xxx), Fulden (xxx), Yasemin (xxx), Buse Kayacan (xxx), Sıla (xx)

SETLER: 19-25, 25-23, 16-25, 21-25

SÜRE: 105 dakika (25, 30, 24, 26)