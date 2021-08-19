19 Ağustos Perşembe günü Avrupa'da Türk gecesi yaşanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda, Trabzonspor ile Sivasspor ile UEFA Konferans Ligi Play-Off'unda sahaya çıkacak. Galatasaray, Randers’a konuk olacak; Fenerbahçe, Helsinki’yi ağırlayacak. Trabzonspor, Mourinho’nun Roma’sı karşısında avantaj arayacak. Ülke puanını sırtlayan Sivasspor ise Kopenhag’la oynayacak. Futbolseverler, geri sayıma geçerken karşılaşmaların yayıncıları belli oldu. 4 maç da şifresiz olarak ekranlara gelecek, adeta futbol ziyafeti yaşanacak.

Randers-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Randers Stadı’nda oynanacak Randers-Galatasaray maçı TSİ 20.00'de başlayacak. Star TV’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez olacak. Maçın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise haberimizde olacak.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Randers-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Randers: Carlgren, Kopplin, Johnsen, Piesinger, Tibbling, Lauenborg, Klysner, Mistrati, Kallseoe, Marxen, Egho

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Kerem, Diagne

Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Helsinki maçı TSİ 21.45'te başlayacak. TV8’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

FENERBAHÇE - HELSİNKİ MAÇI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe-Helsinki muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Samuel

Helsinki: Keto, O’Shaunhnessy, Moren, Tenho, Saksela, Sparv, Lingman, Murillo, Browne, Valencic, Roope Riski

Trabzonspor-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı’nda oynanacak Trabzonspor-Roma maçı TSİ 20.30'da başlayacak. ATV’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor-Roma muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Shomurodov

Sivasspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin yönetecek. TRT Spor’dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Sivasspor-Kopenhag muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Azubuike, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, James

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Falk, Zeca, Stage, Biel, Daramy, Wind