Petrocub ve Dinamo Batumi engelini aşarak büyük bir başarıya imza atan Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı ağırlayacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, başarılı grafiğini güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi ve rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan Kırmızı-Beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.

Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve TSİ 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin yönetecek. TRT Spor’dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Sivasspor-Kopenhag muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Azubuike, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, James

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Falk, Zeca, Stage, Biel, Daramy, Wind

Rıza Çalımbay: Ülkemiz için başaracağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızı-Beyazlılar’ın hocası takım olarak maça son derece motive olduklarını belirtip, “Sezonun hemen başında bu kadar yoğun bir fikstür içerisinde yer almak elbette kolay değil. Ancak biz özellikle Avrupa maçlarını takım olarak çok önemsiyoruz. Oyuncularım da burada başarılı olmayı çok istiyorlar. Ülke puanı için de mücadelemiz çok önemli. Sadece biz değil umarım tüm Türk takımları başarılı olur. Biz Sivasspor olarak bu sorumluluğu fazlasıyla hissediyoruz ve turu geçebilmek adına elimizden geleni yapacağız” dedi.

Fajr cezalı, Henrique sakat

Sivasspor’da Kopenhag ile oynanacak maç öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Kart cezalısı Fajcal Fajr ile sakatlığı devam eden Pedro Henrique bugün forma giyemeyecek.

Sivasspor Play-Off Turu'na nasıl geldi?

Sivasspor, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub’u deplasmanda ve sahasında 1-0’lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile sahasında 1-1 berabere kalarak Play-Off Turu'nda Kopenhag’ın rakibi oldu.