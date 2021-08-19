Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden ve Molde engelini aşarak İtalyan devi Roma'nın rakibi olan Trabzonspor , güçlü rakibini turun ilk ayağında Trabzon'da ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi, Jose Mourinho'nun Roma'sı karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başlarken, eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Roma maçı bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak. ATV’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Trabzonspor-Roma muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Shomurodov

Gözler Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny 5'lisinde

Trabzonspor'un hücum hattı artık Roma'yı bekliyor... Pazartesi günü Yeni Malatyaspor'u dağıtan Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny 5'lisi, İtalyan devine karşı da benzer bir performans göstererek rövanş öncesinde avantajı Fırtına'ya getirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da böylesine kritik maçta hücum kozlarına oldukça güveniyor. Cornelius'u da dev sınavda hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlayan Avcı'nın, Koita'nın da dönüşüyle tercih opsiyonunun artmasıyla her skora göre farklı planlar hazırladığı da gelen haberler arasında.

Avrupa kupalarındaki 138. maçı

Bordo Mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Trabzonspor'un Avrupa serüveni

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi’nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12, UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi’nde de 2 maç oynadı.

Kupa koleksiyoneri Mourinho

Jose Mourinho kariyerinin son döneminde düşüş yaşasa da kupalara doymayan bir isim... 58 yaşındaki Portekizli hoca 21 yıllık kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere tam 33 kupa kazandı, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

97.7 milyon Euro harcadılar!

Ligdeki son zaferini 2001 yılında kazanan Sarı-Kırmızılılar 20 yıllık hasreti sonlandırmak adına takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Kadroda önemli değişikliklere giden Çizme ekibi transfere şu an için 97.75 milyon Euro harcadı. Bu sezonun ilk resmi maçına bu akşam Trabzonspor karşısında çıkacak olan Roma daha önce oynadığı 8 hazırlık karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Montecatini'yi 10-0, Ternana'yı 2-0, Triestina'yı 1-0, Debrecen'i 5-2, Belenenses'i 3-1, Raja'yı 5-0'la geçen İtalyan devi, Porto ile 1-1, Sevilla'yla da golsüz berabere kaldı.