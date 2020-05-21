Avrupa’da bir tescil daha

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 6 ülke liglerini tescil etmek zorunda kalmıştı. Dün de Galler’deki tescilin ardından 12 takımla ligde 26 haftanın ardından 4 puan farkla zirvede yer alan Connah's Quay Nomads, şampiyon ilan edildi. Aynı zamanda Nomads, tarihinin ilk zaferini elde etti.