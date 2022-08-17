İngiltere Premier Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Manchester United, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Marca'da yer alan habere göre Manchester United, Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Joao Felix için yaklaşık 135 milyon Euro'luk devasa bir teklifte bulundu.

Teklif kabul görmedi

Ancak İspanyol ekibi, Joao Felix'in satılık olmadığını belirterek, teklifi değerlendirmeye dahi almadan geri çevirdi.

Ayrılmayı düşünmüyor

Joao Felix ise Atletico Madrid'de geçirdiği 3 sezonun ardından takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Ancak takımda liderlik görevini üstlenmesi beklenen Portekizli futbolcunun maaşının iyileştirilmesi gündemde yer alıyor.

Sezona 3 asistle başladı

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 22 yaşındaki Portekizli yıldız takımının Getafe'yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede 3 asist yaparak galibyetin mimarları arasında yer aldı.

127 milyon Euro ödendi

2019 yılında Benfica'dan yaklaşık 127 milyon Euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid'e transfer edilen Joao Felix, İspanyol ekibinde bugüne kadar 112 maçta 29 gol ve 18 asiste imza attı.



