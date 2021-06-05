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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda alet final yarışmaları yapıldı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mısır etabının üçüncü gününde alet final yarışmaları yapıldı.

05 Haziran 2021, Cumartesi 22:47 Son Güncelleme:
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda alet final yarışmaları yapıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Kahire’de gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular kadınlarda atlama masası, erkeklerde ise halka aleti finallerinde yarıştı.

Atlama masası finalinde milli sporculardan Bilge Tarhan 13.13 puanla 4’üncü, Cemre Kendirci de 12.73 puanla 5’inci oldu.

Halka aleti finalinde ise Mehmet Ayberk Koşak 13.37 puanla 6’ncı, Hamza Şamil Yılmaz 13.23 puanla 7’nci sırayı aldı.

Organizasyonda yarın Cemre Kendirci denge-yer aletlerinde, Mehmet Ayberk Koşak atlama masası-paralel bar aletlerinde, Kerem Şener ise atlama masasında yarışacak. (AA)

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