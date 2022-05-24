TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off Finali'nde Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçı 90+3. dakikada Samet Günhan’ın attığı golle 1-0 mağlup eden Arnavutköy, TFF 2. Lig'e yükselmeyi başaran taraf oldu.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Yusuf Susuz

ARTVİN HOPASPOR: Beycan Kaya - Ender Gör, Saffet Gurur Yazar, Furkan Tuşik (Dk.90+1 Ömer Yanık), Ali Say (Dk.90+5 Bilal Çebi), Fatih Dalgıç, Yasin Tosun (Dk.76 Murat Batuhan Abdikoğlu), Osman Kocaağa, Melih Kılıç, Selim Dilli, Safa Ali Memnun

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR: Kıvanç Küçükkarış - Mert Caymaz, Fuat Yaman, Tolga Şahin (Dk.90+10 Mithat Yaşar), Mert Çölgeçen (Dk.90+6 Utku Kunduzcu), Sefa Durmuş, Çağrı Yağız Yasak (Dk.44 Samet Günhan), Ömer Faruk Yılmaz, Mücahit Çakır, Osman Bayrak, Sirac Susancak (Dk.90+6 Kerem Kılıç)

GOL: Dk.90+3 Samet Günhan (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)

SARI KART: Osman Bayrak, Tolga Şahin (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)