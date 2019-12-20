Galatasaray’a transferde müjdeli haber... Devre arasında geniş çaplı bir transfer operasyonu yapmaya hazırlanan, ancak diğer taraftan da Finansal Fair Play yaptırımları gereği, sattığı oyuncu bedeli kadar bonservis ödemesi gerçekleştirme şansı bulunan Sarı- Kırmızılılar’ın ilk hamlesi olumlu sonuç verdi. Galatasaray Yönetimi, bu hafta itibarıyla hem Henry Onyekuru hem de Arda Turan transferlerini son aşamaya getirdi. Son görüşmelerde, iki yıldızın kulüpleriyle de anlaşma sağlandığı, ara transfer döneminin açılacağı 4 Ocak itibarıyla da oyuncuların Türkiye’ye gelerek resmi kontrat imzalayacakları öğrenildi.

Sadece Onyekuru için...

Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir’in gösterdiği kolaylık sayesinde, Arda Turan için herhangi bir bonservis, kiralama ya da imza ücreti ödemeyecek. Dolayısıyla bu transfer sıfır maliyetle gerçekleşecek. Onyekuru ise Monaco’dan 1.5 yıllığına kiralanacak. 22 yaşındaki Nijeryalı için 1.5-2 milyon Euro civarında bir kiralama parası verilebilir. İşte bu paranın karşılanması için Galatasaray’ın mevcut kadrosunda bir oyuncu satışı yapması veya aynı değerde kiralama geliri elde etmesi gerekiyor.

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