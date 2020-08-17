Marius Sumudica yönetiminde son derece başarılı geçen bir sezonun ardından vites artırmak isteyen Gaziantep FK, özellikle forvet hattı için düğmeye bastı. Kırmızı-Siyahlılar’da Rumen teknik adamın raporu doğrultusunda gerçekleşen transfer operasyonu neticesinde en uca iki takviye birden yapıldı. Güneydoğu ekibi, Brezilya’nın köklü takımlarından Gremio’nun forveti Andre Sousa ile el sıkıştı. Kulübüyle sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek imza atması bekleniyor. 29 yaşındaki forvetle daha önce Türkiye’de ilgilenen birçok takım olmuştu.

Konya olmadı, geri döndü

Gaziantep FK’nın forvete yaptığı ikinci takviye ise tanıdık...Güney temsilcisi, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir’le de her konuda anlaştı. Konyaspor’la görüşen, ancak el sıkışamayan Muhammet, Antep’ten gelen teklifi kabul ederek bir yıl daha eski takımında forma giymeyi kabul etti.