Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Evkur Malatyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman takım halinde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve beşe iki top kapma oyunuyla devam etti. Ardından 4 kaleli sahada taktik çalışma gerçekleşti. Yeni Malatyaspor maçının oyun taktiklerinin uygulandığı yüksek tempoda geçen antrenmanda Doukara takım ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı. Sakatlığı tamamen geçen Charles de takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

ANTALYASPOR ÜÇÜNCÜ SIRADA

26 puanla 3'üncü sırada bulunan kırmızı beyazlı ekip, geride kalan 15 maçta 8 galibiyet alırken, 2 maçta berabere kalıp 5 de yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atan Akdeniz ekibi, kalesinde de 19 gol gördü.

Antalyaspor'un rakibi Evkur Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Geride kalan maçlarda 7 kez rakiplerine üstünlük sağlayan sarı kırmızılı ekip, 4 maçta berabere kalırken, 4 maçta yenildi. Rakip kalelere 23 gol atan Malatyaspor, kalesinde ise 15 gol gördü.