Antalyaspor, taktik çalıştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı. Tesislerdeki antrenmanı izleyen başkan Aziz Çetin ile yöneticiler, futbolcularla bayramlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti. Erzurum'da birinci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 gün izin yapan kırmızı beyazlıların tesislerdeki ilk antrenmanını, yöneticiler de izledi. Başkan Aziz Çetin, Asbaşkan Berkay Bahar ile yönetim kurulu üyesi Aytaç Altay ve Emrah Çelik de futbolcularla bayramlaştı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar, taktik çalışması yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor, yarın başlayacağı Afyonkarahisar'daki üç günlük kamp sürecinde hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

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