Antalyaspor Kulübü Derneği, ilk toplantısını gerçekleştirdi

Geçtiğimiz hafta Emin Kemal Hesapçıoğlu'ndan başkanlık koltuğunu devralan Aziz Çetin başkanlığındaki Antalyaspor kulübü derneği, ilk toplantısını Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleştirdi. 34 üyenin tamamının katıldığı ilk toplantı tanışma ortamında geçerken, ilk kez bir araya gelen Aziz Çetin başkanlığındaki yönetim kurul üyelerinin amatör branşlarda görev dağılımı da yapıldı.

Delikli kuruşu kaçırmayacağız

Toplantıda konuşan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Çetin "Antalyaspor A.Ş de gösterdiğimiz titizliği ve özverili çalışmayı burada Antalyaspor derneğinde de hep birlikte göstereceğiz. Hepimiz heyecanlı ve güzel insanlarız. Birçok farklı projeyle kalıcı eserlere imza atacağız. Antalyaspor'un delikli kuruşunu kaçırmayacağız." ifadelerinde bulundu.

Akdağ'a sürpriz doğum günü kutlaması

Aziz Çetin'in dernek üyelerine yaptığı teşekkür konuşmasının ardından toplantı odasına getirilen yaş pastayı yine dernek yönetim kurul üyesi Osman Sapmaz, Mehmet Akdağ'a takdim ederek yaş gününü başkan Aziz çetinle birlikte kutladı.

İHA