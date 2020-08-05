Antalyaspor Dever Orgill ile anlaşmaya vardı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Serdar Gürler ile 3 yıllığına prensipte anlaşan kırmızı-beyazlılar, mevcut kadrosundaki Fredy ile Hakan Özmert'in de sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı. Hücum bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptı. MKE Ankaragücü'nde forma giyen 30 yaşındaki Jamaikalı forvet, kırmızı beyazlıların yeni sezon hazırlık kampında takıma katılacak. Fraport TAV Antalyaspor, Orgill ile kamp sürecinde düzenleyeceği törenle sözleşmeyi imzalayacak.

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Serdar Gürler'in ardından Dever Orgill ile anlaşma yaptıklarını dile getirdi. Mevcut kadroda sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Süğlün, Hakan Özmert ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanıldığını, Yekta Kurtuluş ile görüşmelerin sürdüğünü, Fredy'nin gelecek yıl da takımda kalacağını söyledi. Süğlün, "Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.









Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitleri hakkında görüşlerini belirten Süğlün, şöyle konuştu: "Kulüpler Birliği ve federasyon ile pazartesi günü görüşmemiz olacak. Sistem doğru ama orada kullanılan denklemler bizim açımızdan doğru değil. Hesaplama yöntemi ile ilgili bazı yanlışlıklar var. Bir limit getirilmesine karşı değiliz ama kullanılan sistem ve denklemin üzerinde daha detaylı çalışılması lazım."

DHA







