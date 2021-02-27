Angora Halı, ALG Spor’un forma sponsoru oldu
Haskan Şirketler Grubu'nun bünyesinde faaliyet gösteren Angora Halı ile Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep Futbol Takımı ALG Spor arasında 2020-2021 sezonu için forma sponsorluk anlaşması imzalandı.
İmza töreninde konuşan Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram, "Türk kadın futbolunun bugüne kadar elde ettiği başarıların gelişerek artması adına Angora Halı olarak, sporun birleştirici gücünü kullandık. Kadın ve kadının değer kattığı tüm işlere destek olmayı önemsiyoruz" dedi.