Angora Halı, ALG Spor’un forma sponsoru oldu

İmza töreninde konuşan Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram, "Türk kadın futbolunun bugüne kadar elde ettiği başarıların gelişerek artması adına Angora Halı olarak, sporun birleştirici gücünü kullandık. Kadın ve kadının değer kattığı tüm işlere destek olmayı önemsiyoruz" dedi.