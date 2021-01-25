Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 708. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

AA