Beşiktaş'ın eski oyuncularından Brezilyalı Amaral, ESPN'de yer alan Futebol na Veia'da Beşiktaş dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Amaral; William Tavares ve Jorge Nicola ile birlikte eski Fenerbahçeli Fabio Luciano'nun sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ta geçirdiği kısa döneme değinen Amaral, Mircea Lucescu ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrıldığını fakat daha uzun süre kalmadığı için pişman olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta Lucescu ile anlaşamamasına rağmen taraftarlarca sevildiğini aktaran Amaral, "Asla çok yüksek paralar kazanmadım. Beşiktaş'a transfer oldum ve başta nakit bir para aldım. Lucescu benden pek hoşlanmadı ve takımdan ayrıldım. Çünkü o zamanlar hala oldukça popülerdim. Şimdi geçmişe baktığımda, biraz daha dayanabilir ve takımda kalabilirdim. Taraftarlar beni sevmişti" ifadelerini kullandı.

Siyah-Beyazlılar'a transfer sürecine de değinen Brezilyalı oyuncu, "Fiorentina iflas ettiğinde serbest kalmıştım ve Beşiktaş'tan teklif aldım. Bunun iyi bir fırsat olacağını düşündüm ama takımın geri kalanından biraz geç geldim ve hoca da bana güvenmedi. Başka bir oyuncu istedi. Bir keresinde 15 dakika sonra beni çıkardı ve aslında iyi oynuyordum" dedi.