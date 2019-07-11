Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin çift kale antrenmanında sol dizine aldığı darbe sonrası sakatlanan Enes'in, oluşan esneme ve ödem nedeniyle en az 1 ay takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Geçen sezon başında Manisaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki savunmacı eski kulübünde sol dizinden ameliyat olmuştu.

Manisaspor'da sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle operasyon geçiren Enes Sığırcı, 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Pazartesi günü Erzurum'da kampa girecek kırmızı-lacivertli ekipte teknik heyet Enes'in iyileşme durumuna göre hareket edecek. Tecrübeli defans oyuncusunun iyileşme sürecinin uzaması halinde pilot takım Niğde Anadolu FK'dan ya da altyapıdan A takıma stoper takviyesi yapılacak. Enes, geçen sezon Altınordu'da 15 karşılaşmada görev aldı.

BAŞKAN ÖZKAN'DAN ÇİFTE ZİYARET

Diğer taraftan, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan; Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u makamında ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi. Özkan, Altınordu olarak Türkiye'de öz kaynak sisteminin gelişmesi için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Tesisler yaparak, futbol okulları açarak, çocuklarımızın önce iyi birey, sonra iyi vatandaş, daha sonra iyi futbolcu olmaları için çalışıyoruz. Türkiye'nin örnek projesi konumundayız. Selçuk ve Torbalı'da sporun gelişmesi adına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi. Ziyaretin ardından Özkan, Altınordu armalarının olduğu özel çerçeveleri Sengel ve Uygur'a takdim etti.

DHA