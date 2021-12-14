Altınordu - Kocaelispor maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1’inci Lig’de düşme hattında yer alan Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Play-Off potasını hedefleyen Kocaelispor’u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Konuk Kocaelispor 16’da Diop ile öne geçti: 1-0. Kocaelispor 23’te Pereira ile farkı ikiye çıkarırken, Altınordu ilk yarının uzatma dakikalarında Ahmet ile penaltıdan golü buldu: 2-1. İkinci yarıda ise bambaşka bir kimlik ortaya koyan Altınordu, 69’da Kürşad ile dengeyi sağladı, 74’te Burak ev sahibini öne geçirdi. İzmir temsilcisi 84’te Recep’le bir de penaltı kaçırdı. Altınordu bu skorun ardından 16 puana yükseldi, Kocaelispor ise 23 puanda kaldı.

Altınordu, Arminia Bielefeld'e transfer olan 17 yaşındaki Burak İnce'ye böyle veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4’üncü dakikada Altınordu tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Furkan’ın ortaladığı topa kale dibinden Furkan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak çok az bir farkla auta çıktı.

16’ncı dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ kanattan topla buluşan Tisdell rakibinden sıyrılıp ortasını açtı. Diop ceza sahası içinde kafayı vurdu: 0-1.

23’üncü dakikada Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Atila’nın kullandığı köşe atışında arka direkte topa iyi yükselen Pereira kafayla ağları sarstı: 0-2.

45’inci dakikada Altınordu penaltı kazandı. Kaleci Korcan müdahale için kalesini terk etti, Muzafer’i düşürdü. Hakem Furkan Aksuoğlu beyaz noktayı gösterdi.

45+3’üncü dakikada penaltı atışını Ahmet Dereli gole çevirdi, Altınordu farkı 1’e indirdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla noktalandı.

55’inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Burak kullandı, top Kocaelispor barajından döndü. Pozisyonu takip eden Muzaffer bu kez ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak Altınordu sonuç alamadı.

67’nci dakikada Kocaelispor üçüncü gole çok yaklaştı. Diop’un ara pasında Yiğit Ali kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yiğit Ali’nin sol çaprazdan şutunda top az farkla oyun alanını terk etti.

69’uncu dakikada Altınordu beraberliği yakaladı. Üst üste paslaşmaların ardından ceza sahası dışında topla buluşan Kürşad çok sert bir vuruşla fileleri sarstı: 2-2.

74’üncü dakikada Altınordu üstünlük sayısını buldu. Sağ kanattan gelişen Altınordu atağından Hüsamettin ortaladı, Emircan vuruşunda top kaleci Korcan’dan sekti. Burak İnce topu boş kaleye gönderdi: 3-2.

83’üncü dakikada Altınordu bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahasına hareketlenen Burak, Mandjeck tarafından düşürüldü, hakem maçta ikinci kez Altınordu lehine penaltı kararı verdi.

84’üncü dakikada Recep’in kullandığı penaltıyı kaleci Korcan kurtardı.

Karşılaşma Altınordu'nun 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Muhammet Yumak (xx), Emrah Ünal (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Furkan (xxx) (Dk. 80 Rıdvan), Rahmi (xxx), Volkan (xx), Metehan (x) (Dk. 46 Kürşad x), Muzaffer (xxx) (Dk. 80 Recep), Ali Dere (xxx), Burak (xxxx) (Dk. 86 Yusuf Yalçın), Ahmet (xxx), Kenan (x) (Dk. 65 Emircan x), Hüsamettin (xx)

KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Semih (xx), Coelho (xx), Mehmet (xx), Atila (xx), Mandjeck (x), Cisse (x), Pereira (xxx), Diop (xxx) (Dk. 81 Mevlüt), Benhur (x) (Dk. 60 Yiğit Ali xx), Tisdell (xx) (Dk. 66 İsa x)

GOLLER: Dk. 45+3 (P) Ahmet, Dk. 69 Kürşad, Dk. 74 Burak (Altınordu), Dk. 16 Diop, Dk. 23 Pereira (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Furkan, Kürşad, Ali Dere, Ali Emre, Emircan (Altınordu), Semih, Korcan, Atila (Kocaelispor)

DHA