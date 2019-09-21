Altay - Keçiörengücü maç sonucu: 0-0

TFF 1'inci Lig 5'inci hafta mücadelesinde Altay evinde namağlup Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi üst üste 2 galibiyetin ardından seriyi 3 haftaya taşıma şansını kaçırdı. Konuk ekipte Uğur, 78'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Altay 8 puana, Keçiörengücü 9 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

19'uncu dakikada Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Süleyman'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28'inci dakikada ev sahibi ekipten Kappel, sağ kanattan ceza sahasına kesti. Paixao'nun kafa şutunda kaleci Metin uzanarak topa sahip oldu.

41'inci dakikada Kappel yine aynı noktadan bekletmeden ortaladı, Paixao bir kez daha kafayı çaktı. Meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

77'nci dakikada Putsila'nın aşırtma pasında sağdan ceza sahasına giren Leandrinho'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi.

78'inci dakikada konuk ekipten Uğur, Erhan'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

84'üncü dakikada sol çizgiden Putsila'nın yerden vuruşunda kaleci Metin topu kornere çeldi.

86'ncı dakikada soldan Kappel ortaladı, ceza sahasında Özgür kafayla dokundu, direğe çarpan topu kaleci Metin kalenin içinden çıkardı. Altaylı futbolcuların topun çizgiyi geçtiği yönündeki itirazları sonuç getirmedi.

Müsabaka 0-0 berabere bitti.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Gökhan Memişoğlu (x), Mehmet Yıldırım (xx)

ALTAY: Emre (xx) - Erhan (xx), Gençer (xx), Abdülkerim (xx), Özgür (xx), Deniz (x) (Dk. 63 Oğuzhan x), Tavares (xx), Putsila (x) (Dk. 89 Hüsamettin), Tatos (x) (Dk. 63 Leandrinho x), Kappel (xx), Paixao (x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Abdülkadir Korkut (xxx), Samet (xx), Erdi (xx), Hüsamettin (xx), Süleyman (xxx) (Dk. 90 İshak), Uğur (x), Burak (xx), Dialiba (x) (Dk. 57 Cem x), Sertaç (xxx), Kone (xx) (Dk. 85 Abdülkadir Kuzey)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Uğur (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Kappel, Deniz, Abdülkerim (Altay), Uğur, Kone, Sertaç (Keçiörengücü)