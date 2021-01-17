Altay - FK Vojvodina maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig’de ilk yarı sergilediği performansla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan Altay, hazırlık maçında karşılaştığı Sırbistan Süper Lig ekiplerinden FK Vojvodina ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Yücel İldiz’in kadrodaki tüm oyunculara şans tanıdığı mücadeleye hızlı başlayan Altay, ilk dakikalarda Marco Paixao’nun girdiği 2 net pozisyondan yararlanamadı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadelenin 57. dakikasında Devetak’ın sol kanattan yaptığı orta Berkay’ın ters vuruşu sonrası gol oldu. Talihsiz bir golle geriye düşen Altay baskısını artırırken, beraberlik golü 89. dakikada geldi. Ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazanan Altay’da topun başına geçen Çağlar Birinci’nin düzgün ortasını iyi takip eden Jasmin Scuk kafa vuruşuyla eşitliği sağladı.

Siyah-beyazlı kulübün 107. Kuruluş yıldönümü için bir mesaj yayınlayan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise geçmişten aldıkları kuvvetle yeni başarılara imza atacaklarını belirterek, "Celal Bayar, Mustafa Necati Uğural ve Vasıf Çınar ile cumhuriyete gönül vermiş arkadaşlarının aydınlanma ışığı altında kurduğu kulübümüzün ilkeleri 107 yıldır yolumuzu aydınlatıyor. Cumhuriyeti oluşturan temelleri ilke edinen, bu ilkeler ışığında bir asrı devirip yeni bir yüzyıla umutla yürüyen bu koca camianın bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Eminim ki, Büyük Altay’ımız daha uzun yıllar şeref ve onurla varlığını sürdürecek, koca çınar her geçen yılda kökleri ile hem geçmişe hem de geleceğe daha sıkı sarılacaktır. 107. yılımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

İHA