Altay ateş hattına yaklaştı

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor'a deplasmanda tek golle boyun eğen Altay ateş hattına iyice yaklaştı. Son 3 haftada hanesine sadece 1 puan yazdıran siyah-beyazlılar, ilk 6 hedefiyle başladığı ligde büyük düşüş yaşadı. Toplamda 7. mağlubiyetini alan ve 16 puanda kalan Altay ile 16. sırada düşme hattındaki Eskişehirspor'un arasında yalnızca 1 puan kaldı. Kabus göremeye başlayan İzmir ekibinde teknik direktör Alper Avcı'nın yerine göreve getirilen Özden Töraydın takımı tırmanışa geçiremedi.

Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 haftada dümene geçen Töraydın, siyah-beyazlıları şampiyon yapmıştı. Takımın en tecrübeli oyuncularından İbrahim Akın'ın maçın 79. dakikasında üst üste sarı kartlar görüp kırmızı kartla oyundan atılması da Altay'ın gardını düşürdü. Özden Töraydın, 10 kişi kaldıktan sonra kalelerinde golü gördüklerini belirterek, "Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Eskişehirspor çok coşkuluydu. Biz tam anlamıyla karşılık veremedik. Bireysel hatalar sonucu basit bir gol yedik. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)