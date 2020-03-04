Almanya 4.Lig takımı Saarbrücken kupada yarı finale kaldı

Almanya 4.Ligi bir başka deyişle Bölgesel Lig Güney Batı grubunda lider konumda bulunan Saarbrücken'in kupada 'peri masalı' devam ediyor. Milli oyuncular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın oynadığı Fortuna Düsseldorf'u çeyrek finalde penaltıları sonucu eleyen Saarbrücken böylece Almanya Kupası'nda yarı finale kaldı.

Köln, Karlsruhe ve Düsseldorf

Almanya Kupası'nda ilk olarak Bundesliga II takımı Regensburg'u eleyen Saarbrücken, 2.turda Bundesliga ekibi Köln'ü 3-2 ile geçti. Saarbrücken sonraki turda Bundesliga II takımı Karlsruhe'yi penaltılarla geçtikten sonra Düsseldorf karşısında da 1-1 biten uzatmalar sonucu seri penaltılarla 8-7 üstün sağladı ve tur atladı.

Bayern Münih diğer yarı finalist

Bayern Münih dün akşam Schalke 04'ü eleyip yarı finale kalırken diğer takımlar bu akşam oynanacak Bayer Leverkusen - Union Berlin ve E. Frankfurt - Werder Bremen maçları sonucu belli olacak.

Alt liglerden gelip Avrupa Kupalarına katılan takımlar oldu

Fransa Kupası'nda 2012-13 sezonunda 3.Lig takımı Quevilly finale kadar yükselmiş ancak Marsilya'ya kaybetmişti. 2018-19 sezonunda bu kez Les Herbies takımı finale kalmış ancak PSG karşısında başarılı olmamıştı. 2009-10 sezonunda ise Guingamp, 2.Lig takımı olmasına rağmen Fransa Kupası'nı kazanmış ve Avrupa Kupalarına gitmişti.

Aachen mucizesi

Almanya Kupası'nda 2003-04 sezonunda Alemannia Aachen takımı, 2.Lig'de yer alırken kupada finale kalmıştı. Aachen, Werder Bremen'e kaybetmesine rağmen sonraki UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş ve 3.tur aşamasına kadar gelmişti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru