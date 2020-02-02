Ali Tandoğan: Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Balıkesirspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

02 Şubat 2020, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
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Ali Tandoğan: Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Altay 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, gole yönelik tüm çalışmaları maçta denediklerini ancak öne geçme fırsatlarını değerlendiremediklerini anlattı.

Tandoğan, şöyle konuştu:

"Rakibimizin çok fazla hücum etkinliği yoktu. Birkaç kez geldikleri ara toplar vardı. 3 puan alsaydık bizim için çok farklı olurdu. Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar, tüm mücadeleyi verdiler ama olmayınca olmuyor. Çizgiden top çıktı. Önümüzdeki Boluspor maçına hazırlanmaya hemen başlayacağız."

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