TFF 1. Lig’in 20. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Altay 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, gole yönelik tüm çalışmaları maçta denediklerini ancak öne geçme fırsatlarını değerlendiremediklerini anlattı.

Tandoğan, şöyle konuştu:

"Rakibimizin çok fazla hücum etkinliği yoktu. Birkaç kez geldikleri ara toplar vardı. 3 puan alsaydık bizim için çok farklı olurdu. Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar, tüm mücadeleyi verdiler ama olmayınca olmuyor. Çizgiden top çıktı. Önümüzdeki Boluspor maçına hazırlanmaya hemen başlayacağız."